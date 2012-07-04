В милиции отрицают штурм Украинского дома

В МВД опровергли сообщения о штурме Украинского дома, под которым проходит акция оппозиции в защиту украинского языка, бойцами «Беркута».

Пресс-служба ведомства заявила, что «информация о якобы штурме Украинского дома правоохранителями не отвечает действительности»

При этом МВД сообщает, что охрану общественного порядка вокруг Украинского дома обеспечивают 1300 милиционеров и военнослужащих Внутренних войск. «Милиция обеспечивает правопорядок исключительно в пределах своих полномочий. На данный момент в акции протеста принимают участие около 600 митингующих», - сообщает пресс-служба.

Правоохранители также обратились к организаторам и участникам акции протеста не прибегать к провокациям, не нарушать общественный порядок и проводить запланированные акции с соблюдением законодательства.

«Отдельная просьба к СМИ: быть объективными при освещении событий возле Украинского дома, подавать информацию непредвзято и не препятствовать сотрудникам милиции выполнять свои обязанности, предусмотренные законодательством», - отмечается в сообщении МВД.

Ранее «Главред» сообщал, что во время штурма Украинского дома бойцами «Беркута» пострадали десятки человек.

Кроме того, пострадал лидер партии УДАР Виталий Кличко. Ему и его соратникам по партии правоохранители брызнули слезоточивым газом в лицо.

Люди оказывали друг другу первую медицинскую помощь, промывали глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.

Позже, «Беркут» прекратил штурм, после того, как один из руководителей скомандовал: «Полк, на выход!», и группа беркутовцев покинула площадку перед Украинским домом.

Фото, видео: УНИАН, youtube.com

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