После Евро-2012 Украина вернулась в ТОП-50 рейтинга ФИФА

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Сборная Украины поднялась сразу на шесть ступеней в обновленном рейтинге ФИФА, тем самым восстановив позиции в топ-50.
В тройке лидеров Уругвай и Германия поменялись местами, лидером осталась Испания, сообщает «Украинская правда».
Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 июля:
1. (1) Испания – 1691 очко
2. (3) Германия – 1502
3. (2) Уругвай – 1297
4. (6) Англия – 1294
5. (10) Португалия – 1213
6. (12) Италия – 1192
7. (7) Аргентина – 1095
8. (4) Нидерланды – 1079
9. (8) Хорватия – 1050
10. (9) Дания – 1017
13. (11) Россия – 975
... 46. (52) Украина – 621
... 50. (50) Черногория – 581
... 54. (62) Польша – 560
... 139. (140) Молдова – 213
... 205. (206) Сан-Марино – 0
Напомним, Англия, Черногория, Польша, Молдова и Сан-Марино являются соперниками украинцев в квалификации ЧМ-2014.
фото: 2012.dynamo.kiev.ua
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