Украинских мотоциклистов и скутеристов научат выживать на дороге

5 августа этого года стартует всеукраинский мотофестиваль «Мотородео». Основная цель фестиваля – привлечь внимание к проблеме высокой смертности водителей двухколесного транспорта и повысить навыки вождения у как можно большего количества мотоциклистов и скутеристов. Об этом сообщил Павел Дыба, руководитель Украинской службы спасения (УСС) – иницатора «Мотородео».



«В Украине сегодня количество двухколесного транспорта составляет 1,5% от среднеевропейского показателя, а аварий с его участием у нас на 70% больше. Статистически это означает, что почти каждый, кто садится за руль скутера или мотоцикла – потенциальный труп. Мы хотим подтолкнуть водителей мотоциклов и скутеров к улучшению навыков управления двухколесным транспортным средством. Именно эти навыки лежат в основе выживания на дороге» - заявил П. Дыба.



По словам главы УСС, идею проведения мотосоревнований заимствовали у американцев. Департамент компетенции мотополицейских США помог в получении плац-схемм или маршрутов, и теперь Украина – вторая в мире страна (после США), у которой есть лицензированные схемы мотосоревнований.



Отборочные туры «Мотородео» начнутся 5 августа во всех регионах Украины. Принять участие в отборочном туре может любой желающий. Единоразовый взнос от участника за участие в соревнованиях – 100 грн. Призовой фонд планируют установить в пределах 50 000 грн. за первое место в каждой категории. Ознакомиться с детальными условиями по участию в «Мотородео», а также заполнить регистрационную форму можно на сайте УСС..