Мать Саши Поповой попала в реанимацию

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Мать жестоко избитой николаевской девушки Александры Поповой Алла Гудзь попала в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Николаева.

Как сообщила УНН заместитель главного врача БСМП по медицинским вопросам Татьяна Маркова, женщину доставили в реанимацию еще во вторник, 3 июля.

«В настоящее время состояние Аллы Гудзь средней тяжести. Сообщить диагноз, с которым она была помещена, не могу, поскольку пациентка запретила разглашать его», – рассказала Маркова.

По словам врачей, вечером, вероятно, Гудзь уже будет переведена в палату общей терапии.

По неофициальным данным у Аллы Гудзь обострилась язва желудка.

Напомним, судебное заседание Ленинского суда по делу Саши Поповой перенесли на 14 августа.

фото: podrobnosti.mk.ua

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