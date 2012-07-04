Мать Саши Поповой попала в реанимацию

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Мать жестоко избитой николаевской девушки Александры Поповой Алла Гудзь попала в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Николаева.
Как сообщила УНН заместитель главного врача БСМП по медицинским вопросам Татьяна Маркова, женщину доставили в реанимацию еще во вторник, 3 июля.
«В настоящее время состояние Аллы Гудзь средней тяжести. Сообщить диагноз, с которым она была помещена, не могу, поскольку пациентка запретила разглашать его», – рассказала Маркова.
По словам врачей, вечером, вероятно, Гудзь уже будет переведена в палату общей терапии.
По неофициальным данным у Аллы Гудзь обострилась язва желудка.
Напомним, судебное заседание Ленинского суда по делу Саши Поповой перенесли на 14 августа.
фото: podrobnosti.mk.ua
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