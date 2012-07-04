Ученые официально объявили об открытии "божественной частицы"

Физики, работающие с Большим адронным коллайдером (БАК) - в среду, 4 июля, официально объявили миру об открытии новой частицы.

По убеждению ученых, наверняка это и есть та самая "частица Бога", или, по научному, бозон Хиггса, сообщается на сайте Европейского центра по ядерным исследованиям (CERN). Бозон Хиггса - это последний недостающий элемент в Стандартной модели - общепринятой на сегодняшний день теории об устройстве Вселенной, пишет Newsru.

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Данные многочисленных экспериментов, проведенных на коллайдере, представлены на специальном научном семинаре в пригороде Женевы, где находится CERN и сам коллайдер. Перед собравшимися выступили представители двух независимых групп ученых, занятых в экспериментах CMS и ATLAS на одноименных детекторах БАК. У первых результат чуть-чуть не дотянул до уровня научного открытия, у вторых открытие состоялось, и это вызвало бурные овации аудитории.

Официальный представитель одной из двух групп ученых, работающих на коллайдере, Джо Инкандела сказал: "Мы наблюдаем новый бозон с массой около 125 гигаэлектронвольт. Детектор CMS "видит" новую частицу - уровень статистической значимости сигнала в отдельных каналах поиска превысил необходимые пять стандартных отклонений".

Он также отметил, что статистическая значимость комбинированного результата поисков во всех пяти каналах составляет 4,9 сигма - на 0,1 сигма меньше уровня открытия. При этом в двух из пяти каналов поиска частицы статистическая значимость превышает уровень в 5 сигма.

У группы ATLAS немного другие данные. По сообщению ее представителя Фабиолы Джианотти, "мы видим ясные свидетельства существования новой частицы, с уровнем значимости 5 сигма (что соответствует уровню открытия - ред.), с массой около 126 гигаэлектронвольт".

В свою очередь генеральный директор CERN Рольф Хойер подчеркнул, что обнаруженная новая частица обладает всеми характеристиками бозона Хиггса и, скорее всего, ею и является, но нужно время, чтобы это подтвердить. "Не будь я ученым, я бы сказал: "Мы нашли его", - признался Хойер, добавив, что поскольку он - именно ученый, он не будет делать таких заявлений. "Мы нашли бозон, теперь мы должны узнать его характеристики. Это начало нового пути, по которому мы пойдем", - заключил он.

Но автор гипотезы "божественной частицы", 89-летний профессор Питер Хиггс, который лично присутствовал на семинаре, был бесконечно рад этому открытию. По его словам, он никак не ожидал, что в его жизни случится нечто подобное, и поражен тем, что подтверждение его теории 1964 года получено "так стремительно.

В научных кругах открытие новой частицы уже называют открытием 2012 года - видимо, это связано еще и с тем, что, начиная с 2013-го, БАК приостановит работу примерно на полтора года. Во время этого длительного перерыва будет происходить подготовка ускорителя к переходу на полную энергию. Запуск коллайдера на полную мощность поможет уточнить массу бозона Хиггса и другие данные, связанные с новой частицей.

О факте существования бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, впервые высказал предположение английский физик Питер Хиггс в 1960-е годы. Согласно теории, когда Вселенная начала остывать после Большого взрыва, сформировалась гипотетическая сила, известная как поле Хиггса, вместе с ее квантом - одноименным бозоном.

Это поле, пронизывающее всю Вселенную, объясняет появление массы у частиц, сформировавших атомы. Без его существования частицы просто носились бы в космосе со световой скоростью. Известно, что частицы, имеющие массу, разгоняться до скорости света не могут. Массу же они приобретают как раз когда соприкасаются с полем Хиггса.

Фото: public.web.cern.ch

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