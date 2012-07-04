Британский иллюзионист угадал результаты всех матчей плей-офф Евро-2012

В Британии иллюзионист под сценическим псевдонимом «Динамо» выиграл в тотализатор 10 тысяч фунтов, угадав исход всех семи матчей плей-офф Евро- 2012, пишет издание Daily Mail.

Настоящее имя иллюзиониста Стивен Фрейн. Он две недели назад пришел в студию телеканала ITV и оставил ведущим одной из утренних программ листок букмекерской конторы Paddy Power со сделанной ставкой.

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Как выяснилось позже, он угадал победителей четвертьфиналов и полуфиналов (включая проход Италии и Испании в серии пенальти) и то, что в финале испанцы одержат верх с разницей в два или более мяча.

Сумма ставки была всего один фунт, но, так как это была экспресс-ставка (включающая несколько результатов), то итоговый выигрыш составил 10 тысяч фунтов.

1 июля, 29-летний Фрейн вновь пришел в студию телепрограммы и продемонстрировал листок со ставкой. По его словам, все выигранные деньги пойдут на благотворительность.

Иллюзионист «Динамо» уже не первый раз удивляет британцев. Так, в июне прошлого года он якобы без каких-либо приспособлений прошелся по воде до середины Темзы.

Фото: dailymail.co.uk

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