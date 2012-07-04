За расстрел односельчанина из автомата депутату дали 14 лет тюрьмы

{1-} Во вторник, 3 июля, Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил бывшего депутата Софиевского райсовета Александра Тарана к 14 годам тюрьмы за расстрел односельчанина из автомата.

Об этом со ссылкой прокуратуру области сообщает Ukranews.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора области Натальи Марчук и отменил приговор Долгинцевского райсуда Кривого Рога, согласно которому экс-депутат был приговорен к трем годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

«Суд вынес приговор, по которому подсудимый признан виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия и незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и приговорен к 14 годам лишения свободы», – сказано в сообщении.

Суд признал виновным и осудил экс-депутата по статьям «умышленное убийство», «хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия», «незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия».

Ранее «Главред» сообщал, что Высший совет юстиции начал проверку действий судей Долгинцевского райсуда Кривого Рога, которые вынесли ему условный приговор.

Также напомним, что депутат-убийца купил вдове квартиру, а после вынесения приговора в честь своего освобождения устроил банкет с салютом.

фото: рodrobnosti.ua

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