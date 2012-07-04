Завтра в Украине будет до 37 градусов жары

{1-} 5 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +30...+32 градуса. Об этом Українським новинам сообщил Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +32...+34 градуса.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов.

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На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, сильные ливни, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, сильные ливни, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, местами грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь, температура ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31 градус.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса, в районе Евпатории +19 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

фото:europressa.com

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