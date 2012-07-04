Обнаружены тела пилотов сбитого турецкого истребителя

{1-} В среду, 4 июля, в Средиземном море были найдены тела двух пилотов сбитого сирийцами турецкого истребителя F4-4E.

Останки пилотов и обломки самолета были найдены глубоководным исследовательским судном EV Nautilus в восточной части Средиземного моря на глубине около тысячи метров, сообщает pressturk.

Ранее «Главред» сообщал, истребитель «Фантом-4» ВВС Турции был сбит над Средиземным морем во время учебного полета 22 июня.

Турция утверждает, что самолет был сбит в международном воздушном пространстве, в то время как Дамаск заявляет, что турецкий истребитель нарушил границу Сирии.

Напомним, ранее поступали сообщения, что истребитель турецких ВВС F4 "Фантом" пропал с радаров, пролетая над Средиземным морем неподалеку от территории Сирии.

Сирия и Турция многие годы были близкими союзниками, однако отношения между ними резко ухудшились после начала массовых выступлений против правления президента Башара Асада.

Позже Асад заявил о том, что незамедлительно уйдет в отставку, если будет уверен в том, что такое решение пойдет на благо его стране. Об этом он рассказал в интервью турецкому изданию Cumhuriyet, комментируя отношения двух стран и инцидент со сбитым самолетом турецких ВВС.

фото: pressturk.com

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