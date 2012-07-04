Из-за жадности киевлян половина квартир на Евро-2012 осталась пустой

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В Киеве квартиры, которые кропотливо готовились под сдачу фанатам, простояли без дела. Эксперты пеняют на жадность владельцев жилья.

Так, из-за высокой стоимости аренды фанаты отказались снимать посуточно квартиры, сообщает SV Development.

Спрос на аренду жилья во всех украинских городах Евро-2012 оказался ниже прогнозируемого на 30-50%.

В Киеве резко упал спрос на квартиры

По данным издания, в Киеве пустовала почти половина апартаментов, в Харькове – 40%, а в Донецке и Львове – треть.

Перед началом турнира аренда квартир в Киеве и Львове выросла вдвое, в Харькове – втрое, а в Донецке – вчетверо.

Однокомнатные квартиры в этих городах сдавались по 100-150 евро, в то время как фанаты рассчитывали потратить не больше 50.

Евро-2012: сколько заработала и потеряла Украина

Кроме того, слухи о слишком дорогих квартирах отбили у болельщиков желание даже интересоваться возможностью снять апартаменты.

Напомним, ранее авторитетное немецкого издание Der Spiegel писало о том, что стоимость номеров в украинских гостиницах на время проведения Евро-2012 завышена в 10-12 раз.

фото: samootdelka.ru

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