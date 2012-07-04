Из-за жадности киевлян половина квартир на Евро-2012 осталась пустой

{1-}
В Киеве квартиры, которые кропотливо готовились под сдачу фанатам, простояли без дела. Эксперты пеняют на жадность владельцев жилья.
Так, из-за высокой стоимости аренды фанаты отказались снимать посуточно квартиры, сообщает SV Development.
Спрос на аренду жилья во всех украинских городах Евро-2012 оказался ниже прогнозируемого на 30-50%.
В Киеве резко упал спрос на квартиры
По данным издания, в Киеве пустовала почти половина апартаментов, в Харькове – 40%, а в Донецке и Львове – треть.
Перед началом турнира аренда квартир в Киеве и Львове выросла вдвое, в Харькове – втрое, а в Донецке – вчетверо.
Однокомнатные квартиры в этих городах сдавались по 100-150 евро, в то время как фанаты рассчитывали потратить не больше 50.
Евро-2012: сколько заработала и потеряла Украина
Кроме того, слухи о слишком дорогих квартирах отбили у болельщиков желание даже интересоваться возможностью снять апартаменты.
Напомним, ранее авторитетное немецкого издание Der Spiegel писало о том, что стоимость номеров в украинских гостиницах на время проведения Евро-2012 завышена в 10-12 раз.
фото: samootdelka.ru
Новости по теме:
Немцы отказываются ехать на Евро-2012 в Украину из-за высоких цен
Антимонопольный комитет начал проверки гостиниц в городах Евро-2012
Евро-2012: в Донецке иностранец потребовал вернуть деньги из-за комаров