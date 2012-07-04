В Одессе похоронили КВНщика, сбитого блондинкой на «Мерседесе»

{1-} В среду, 4 июля, в Одессе состоялись похороны члена легендарной команды КВН «Одесские джентльмены» Владимира Супруна, которого насмерть сбила 29 июня блондинка на «Мерседесе» (ФОТО).

Траурная процессия началась от дома №16 по улице Архитекторской, где жил Супрун. На гражданскую панихиду пришли почти три сотни одесситов. Похороны состоялись на Таировском кладбище, сообщают «Одесса. Комментарии».

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 29 июня Владимир Супрун пересекал улицу Комарова на своем велосипеде (по пешеходному переходу и на зеленый свет), когда на переход вылетел белый Mercedes SLK. Как рассказывают очевидцы, водитель иномарки начал тормозить только на самом пешеходном переходе, когда столкновения уже было невозможно избежать.

Обнародованы фото мажорной блондинки, сбившей насмерть КВНщика

{3-} Отброшенный в сторону Супрун, по свидетельству медиков, доставивших его в больницу, получил множественные травмы, но самая опасная из них – черепно-мозговая. Медики прооперировали пострадавшего, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – Супрун скончался. Позже в СМИ появились фото молодой блондинки, которая якобы управляла автомобилем.

Также напомним, что общественный деятель Сергей Гуцалюк рассказал, что после аварии «"папик" блондинки позволял себе распихивать свидетелей, сотрудников ГАИ прямо на месте ДТП. Безнаказанность чиновников, мажорных сынков и дочек уже спровоцировало в Украине несколько самосудов. Помнится дело Виталия Запорожца. Волна самосудов может захлестнуть страну, если нынешний беспредел не прекратится. Этот факт должна помнить власть, силовики. Очень скоро деньги мажоров от возмездия спасать не будут. Люди не верят в справедливость. Это может привести к непредвиденным последствиям».

фото: odessa.comments.ua

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