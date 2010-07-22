У Табачника не собираются делиться вузами

Министерство образования и науки Украины опровергает информацию относительно того, что правительство намерено передать некоторые вузы в сферу управления Государственного комитета науки, инноваций и информатизации, сообщает Лига. «Все высшие учебные заведения всех уровней аккредитации, которые подчиняются Министерству образования и науки Украины, остаются в сфере управления МОН», - заверили в ведомстве. Напомним, вчера СМИ распространили информацию о том, что Кабинет Министров рассмотрит вопрос о передаче в управление Государственного комитета по науке, инновациям и информатизации ряда высших учебных заведений. Отметим, что Госкомитет по науке, инновациям и информатизации возглавляет бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко.