ДТП в Чили: 11 человек погибли, 15 ранены

{1-}В Чили в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 11 человек, 15 ранены. Об этом сообщили местные власти.

Авария произошла в 700 км от столицы Сантьяго, передает ИТАР-ТАСС.

По предварительной информации, во время обгона у грузовика оторвался прицеп, который протаранил сбоку автобус.

Среди погибших двое детей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, 4 июля, в Запорожской области возле г. Днепрорудное Васильевского района на автодороге Днепрорудное – Орлянка произошло ДТП.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них один ребенок 2010 г.р.) с тяжелыми травмами госпитализированы.

фото:mignews.com

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