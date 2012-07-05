На Луганщине сотни людей уже три недели сидят без воды

В Луганской области на окраине города Брянка более двухсот дворов уже три недели сидят без воды.

Местные жители обили множество порогов от прокуратуры до горводоканала. Но никаких сдвигов. Поэтому приходится ходить или ездить по воду к колодцам в других районах, сообщает ТСН.

До ближайшего источника два километра в одну сторону. Это расстояние жители жаждущих улиц преодолевают ежедневно с бутылками и баками. Но и там вода едва течет. Столитровую емкость один из жителей Брянки набирал пять часов.

"Между нами говоря, как самогончик течет. Три тысячи спутников летают, а три литра воды найти невозможно, как хотите, так и выживайте", - сказал мужчина.

Сегодня на окраине города все-таки появилась вода. Но это не заслуга горводоканала: пошел дождь. Люди бережно собирают каждую каплю.

"Никто не может объяснить, почему, как, куда пропала вода", - возмущается местный житель Сергей Зигуля. Куда исчезла, выяснить не удалось. В горводоканале тишина. Руководитель в отпуске, остальные - на объектах, объясняет диспетчер. Мастер данного участка по телефону объясняет, что на разговор с журналистами не имеет времени и говорит, что со вчерашнего дня воду подают.

"Я сейчас в другом поселке работаю на канализации. Познакомиться с вами не получается. Воду там качают больше суток. Что совсем нет воды, я возражаю. Больше нет комментариев", - по телефону сообщил мастер горводоканала Антон Засыпкин.

Собственную версию исчезновения воды имеют в горсовете - не срабатывает новая гидравлическая схема распределения воды. Но водники избегают не только разговоров с журналистами, но и с местными властями.

"Они сегодня не совсем компетентны решить этот вопрос. Плюс непонятная мне отпускная кампания. Ни руководство городского водоканала, ни свитличанского на сегодняшний день на работе нет", - говорит городской голова Брянки Николай Моргунов.

Если воду не дадут в ближайшие дни, говорит городской голова, то соберет внеочередную сессию горсовета. А пока жители Брянки могут надеяться только на дождь.

Ранее «Главред» сообщал, что из-за аварии на коллекторе временно было приостановлено водоснабжение населения 28-тысячного города Южный Одесской области

видео:tsn.ua

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