Полиция подтвердила, что найдена голова жертвы "канадского каннибала"

{1-}В канадской провинции Квебек в одном из парков города Монреаль была обнаружена голова, которая действительно принадлежала китайскому студенту Цзюнь Линю, сообщает Newsru.

По данным правоохранительных органов, китаец был убит и расчленен порноактером Лукой Маньоттой, прозванным прессой "канадским психопатом". Впоследствии маньяк выложил в Интернет сцены убийства и расчленения китайца, состоявшего с ним в сексуальной связи.

Как сообщалось, 33-летний Цзюнь Линь был убит в конце мая. Почтовые посылки с руками и ногами китайца убийца послал в здание канадского парламента в Оттаве и в две школы в Ванкувере. Торс своего любовника он оставил в куче мусора. Голова жертвы до 1 июля считалась единственной необнаруженной частью его тела.

В распоряжении полиции имеется видеозапись убийства: на ней 29-летний Маньотта много раз бьет по жертве ледорубом, затем обезглавливает и расчленяет его. По некоторым данным, порноактер не только сексуально надругался над останками, но еще и частично съел их.

После убийства Маньотта пустился в бега. Его задержали 4 июня в одном из интернет-кафе Берлина, затем он был экстрадирован в Монреаль.

На первом слушании дела в суде ему был предъявлен ряд обвинений, в том числе в преднамеренном убийстве и надругательстве над телом умершего. Сам порноактер заявил о своей невиновности. По данным СМИ, предварительные слушания по этому делу состоятся не ранее марта следующего года.

фото: luka-magnotta.com

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