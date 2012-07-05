Нардеп ударил гаишника кулаком в лицо - МВД

{1-}4 июля, вечером возле Украинского дома народный депутат от фракции БЮТ Валерий Бабенко ударил кулаком в лицо сотрудника ГАИ.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, пишет УНИАН.

Как говорится в сообщении, 4 июля на службу по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на Европейской площади заступили два инспектора и командир взвода.

«В 22.10 к Центру делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» подъехал автомобиль Mitsubishi Outlander XL и остановился на повороте с Владимирского спуска на Европейскую площадь. Сержант милиции, подойдя к водителю, представился и попросил перегнать машину в безопасное место, так как автомобиль был припаркован в нарушение требований правил дорожного движения, чем создавал опасную дорожную ситуацию другим участникам движения. Однако водитель в грубой форме отказался выполнять законное распоряжение работника Госавтоинспекции и стал кому-то звонить по мобильному телефону. Заметив конфликтную ситуацию, к машине направился старший наряда - командир взвода ДПС, старший лейтенант милиции. Офицер отрекомендовался и вежливо попросил водителя внедорожника представить документы для проверки. Через мгновение к автомобилю подошел мужчина, который представился народным депутатом и владельцем транспортного средства. Старший лейтенант милиции предъявил служебное удостоверение, представился и объяснил господину депутату, что его автомобиль нужно переставить в другое место, так как именно здесь парковка запрещена правилами дорожного движения. В это время молодой человек, который управлял автомобилем, начал кричать, что его работники милиции истязали и применяли физическую силу. После этого народный избранник Бабенко Валерий Борисович, без каких-либо объяснений, ударил кулаком гаишника в лицо», - сообщили в милиции.

Впоследствии выяснилось, что водителем Mitsubishi является 22-летний сын депутата, «который, вместо того, чтобы четко соблюдать правила дорожного движения и не вступать в споры с правоохранителями, вызвал своего отца для защиты якобы от неправомерных действий работника ГАИ», - отмечают в МВД.

Потерпевшего госавтоинспектора госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: ссадина лица слева, закрытая черепно-мозговая травма. Он находится на стационарном лечении в госпитале Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Фото:politrada.com

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