Мобильных операторов заставили снизить тарифы

5 июля 2012, 11:11

{1-} Крупнейшие мобильные операторы Украны — "Киевстар" и МТС, в ответ на угрозы Антимонопольного комитета (АМКУ), направили в ведомство письма о намерении снизить цены. В свою очередь, снижение коснется лишь отдельных тарифных планов и может иметь чисто формальный характер, отмечают эксперты. В АМКУ не удовлетворены заявлениями операторов и обещают продолжить расследование, пишет  Коммерсантъ Украина.

"Киевстар" выполнил требования Антимонопольного комитета и снизил цены, заявил вчера директор по маркетингу оператора Тарас Пархоменко. В одном из тарифных планов компании — "Классическом" — стоимость внутрисетевых звонков с 11 июля уменьшится с 0,15 грн/мин. до 0,1 грн/мин., SMS-сообщений — с 0,5 до 0,35 грн, MMS — с 1 до 0,75 грн, интернет-доступа — с 6 до 5 грн/Мб.

"Это было компромиссное решение в рамках нашего диалога с АМКУ о тарифной политике операторов мобильной связи",— говорит господин Пархоменко.

МТС также недавно сообщил АМКУ о намерении снизить цены, рассказал источник в комитете, не уточнив подробности. В самой компании комментировать эту информацию отказались.

"Мы направили им письмо с нашей позицией, теперь ждем ответа",— заявил директор по корпоративному управлению и контролю оператора Олег Проживальский. Примечательно, что 15 июня в МТС пообещали ввести мораторий на повышение тарифов до окончания изучения вопроса АМКУ. Правда, в этот же день ежедневная абонплата в четырех ее популярных тарифных планах выросла на 20-80%.

АМКУ потребовал от "Киевстара" и МТС снизить цены три недели назад. В ведомстве сочли необоснованным продолжающееся с весны повышение тарифов, в ходе которого стоимость звонков и SMS-сообщений в различных тарифных планах операторов увеличилась на 20-50%. Рост цен в "Киевстаре" и МТС объясняли в первую очередь инфляцией, но первый заместитель главы комитета Рафаэль Кузьмин подозревал операторов в завышении себестоимости и угрожал расследованием и штрафами в сумме до 10% выручки.

Снижение цен коснется совсем немногих абонентов "Киевстара" — в апреле-мае оператор перевел большинство пользователей "Классического" на тарифный план "Большая семья" с ежедневной абонплатой.

"Сейчас на "Классическом" находится около 20 тыс. абонентов,— говорит господин Пархоменко.— Но мы возобновим подключение на него, и у абонентов, которые не захотят пользоваться пакетными предложениями, будет альтернатива".

Операторы вряд ли пойдут дальше формального снижения тарифов, считает аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Все их последние действия были направлены на борьбу с прекратившимся ростом выручки и рентабельности. Акционеры не одобрят дальнейшего ухудшения показателей",— говорит он.

В АМКУ действия "Киевстара" и МТС считают недостаточными, заявил Кузьмин.

"Это больше похоже на формальную отписку,— сказал он.— Нас по-прежнему не устраивает их обоснование себестоимости".

Как ранее сообщал Главред, в Украине официально отменили плату за соединение при разговорах по мобильному. Об этом говорится в недавно утвержденных Кабмином новых Правилах предоставления телекомникационных услуг.

Так, согласно данным нормативам, абонент интернета или мобильной связи или кабельного телевидения теперь будет платить только за потребленные услуги. Тарифы, когда говоришь по мобильному 20 секунд, а платишь за минуту - теперь вне закона, как и плата за соединение.

фото: allmobile.ua

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