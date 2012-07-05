В кровавом ДТП разбилась семья мэра с Днепропетровщины

{1-}4 июля, в Крыму на трассе возле с. Ильичево Советского района разбился Volkswagen Multivan, за рулем которого находился мэр Орджоникидзе Днепропетровской области Иван Цупров, пишет «Крым.Комментарии».
Как сообщили в пресс-службе УГАИ Крыма и в крымском главке МЧС, вместе с мэром в машине была и его жена, которая скончалась на месте, а сам Цупров был доставлен в реанимационное отделение больницы пгт. Советское.
57-летний водитель автомобиля Volkswagen Multivan не справился с управлением, пересек встречную полосу движения и столкнулся с деревом на обочине.
В результате аварии пострадали также пятеро пассажиров, в том числе, дети. 33-летняя женщина получила ссадины лица, верхних и нижних конечностей, 30-летняя пассажирка – перелом предплечья.
Также сообщается, что, кроме того, 10-летняя девочка получила перелом ребра, годовалая – многочисленные ушибы, ссадины туловища и лица, а 4-летний мальчик – ушиб и ссадины мягких тканей лица.
Как сообщила главный врач больницы в пгт. Советсткое Светлана Миркулова, вчера ночью Цупрова забрали для дальнейшего лечения по месту жительства.
«Его состояние стабильно тяжелое. У него комбинированная травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, поперечный перелом бедра со смещением, ушибленные раны и ссадины всего тела и конечностей», – сказала главврач.
«В принципе, из шока мы его вывели, стабилизировали. А дальше, я думаю, он получит квалифицированную и достаточную помощь для того, чтобы полностью реабилитироваться», – подчеркнула Миркулова.
Фото:crm-mia.gov.ua
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