За три дня абитуриенты подали в вузы рекордное количество заявлений

{1-}В Украине за три дня вступительной кампании 2012 года в высшие учебные заведения подано 126 тыс. 305 заявлений, что стало рекордом по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет, пишет УКРИНФОРМ

Как говорится в сообщении Минобразования, за 3 дня вступительной кампании подано 126 305 заявлений в ВУЗы Украины. По состоянию на 8 часов 5 июля уже зарегистрировано 84 тыс. 15 человек, а это является своеобразным рекордом по сравнению с данными предыдущих вступительных кампаний".

По информации экспертов, в этом году поступающие значительно активнее пользуются системой электронной подачи документов. Так, дистанционно подано уже 25 394 заявления, а в целом системой электронной подачи документов воспользовались 21 259 поступающих. Наиболее активно дистанционной подачей заявлений пользуются абитуриенты г.Киева, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Харьковской областей.

Лидерами среди вузов, заявления в которые приходят по системе электронной подачи документов, являются Национальный авиационный университет (4 341 заявление), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (4 133), Харьковский национальный университет им. Каразина (3 621), Киевский национальный университет им.Шевченко (3 000) и Национальный педагогический университет им. Драгоманова (2 353).

Напомним, что вступительная кампания будет проходить до 31 июля. С 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них. Это значит, что нужно подготовить 15 пакетов документов. А проходные баллы на некоторые специальности подскочили из 120 до 140.

фото:goodvin.info

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