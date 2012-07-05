В Одессе из СИЗО сбежал заключённый

{1-} В Одессе из следственного изолятора пропал осужденный за кражу. На данный момент проводятся поисковые мероприятия.

В четверг утром, 4 июля в 16.20 обнаружено отсутствие осужденного Бобейко Михаила Михайловича. При этом технические средства охраны и непосредственно часовые на вышках нарушений линии охраны не фиксировали. Об сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС).

Об отсутствии осужденного немедленно проинформировали соответствующие оперативные службы ГПтС и органы прокуратуры.

Сотрудниками ГПтС и МВД Украины проводятся поисковые мероприятия. Одновременно с этим органами прокуратуры проводится проверка внутренняя служебная проверка сотрудников СИЗО.

В ГПтС Украины сообщили, что совершивший побег Бобейко 1991 года рождения, 30 мая 2012 года был осужден за кражу и приговорен к 4 годам лишения свободы. Однако учитывая наличие социальных связей и отсутствие судимостей в прошлом, осужденный был оставлен в отделении по хозяйственному обслуживанию Одесского СИЗО, откуда и совершил побег.

Как ранее писал Главред, при проверке в Киевском СИЗО №13 было обнаружено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе.



Сбежавший гражданин 1979 года рождения в 2010 году был осужден на 3 года за кражу с отсрочкой приговора на 2 года.



Помощник главы Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко также отметил, что этот мужчина имел право перемещаться ночью по территории СИЗО.

Фото: dfact.net

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