В созвездии Кентавра внезапно исчез диск космической пыли: ученые в недоумении

5 июля 2012, 14:22

{1-}Диск космической пыли, вращавшийся вокруг одной из далеких солнцеподобных звезд, внезапно исчез, оставив астрономов в недоумении разбираться, как же это произошло, сообщает AstroNews.ru.

Еще несколько лет назад пространство в окрестностях звезды TYC 8241 2652 1, находящейся от нас на расстоянии в 450 световых лет в созвездии Кентавра, было наполнено газом и пылью, излучавшей инфракрасный свет и легко просматриваемой при помощи телескопа, пишет журнал Nature.

Этот диск космической пыли находился от своей звезды, достаточно молодой по сравнению с Солнцем (ей всего 10 миллионов лет), приблизительно на таком же расстоянии, что и Меркурий от Солнца, и представлял собой идеальное место для формирования планетной системы. Однако недавние наблюдения показали, что эта область стала совершенно пустой.

Первоначально наблюдения, проведенные в обсерватории Gemini South в Ла-Серена, Чили, обнаружили, что интенсивность инфракрасного света, упала более чем вполовину. Дальнейшие же исследования показали, что вся пыль вокруг звезды просто-напросто испарилась - ее количество уменьшилось почти в 30 раз за два года, уточняет

По словам Бена Цукермана из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, для астрономов, привыкших наблюдать явления, которые протекают миллионы и миллиарды лет, исчезновение "пыльного" диска всего за пару лет стало полной неожиданностью.

"По правде говоря, мы не знаем, откуда эта пыль появилась, и уж точно не имеем понятия, что заставило ее так быстро исчезнуть", - сказал Цукерман.

На данный момент ученые выдвинули две диаметрально противоположные теории, призванные объяснить таинственное исчезновение пояса космической пыли. Согласно одной из них, частицы пыли, возможно, упали на звезду. По другой же - они были "отброшены" в космос в результате мощных столкновений. Однако, как отмечает Цукерман, "ни одна из версий не звучит достаточно убедительно".

Фото:Видео: astronews.ru

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