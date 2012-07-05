У Кличко объяснили, почему он не стал драться в Киеве: дорого

{1-} Команда чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко не вела переговоры о возможности проведения следующего поединка с Мануэлем Чарром на НСК "Олимпийский", так как цена аренды киевского стадиона оказалась выше, чем у любой немецкой арены.

Об этом заявил менеджер братьев кличко Бернд Бенте, сообщает sportbox.ru.

"Для меня решение организовать бой в Москве не стало неожиданным. Почему? Да потому что мы вообще не вели переговоры с Киевом. Поверьте, это действительно так", - отметил Бенте.

По его словам, речь шла о возможности проведения на киевской арене поединка Кличко-старшего с Дэвидом Хэем.

"Когда я посетил устроенный Кличко вечер бокса в Украине, мне предложили осмотреть арену. Я это сделал. Однако тогда речь шла о конкретном бое - поединке Виталия с Дэвидом Хэем. Потом я получил предложение, но указанные в ней суммы были выше, чем те, которые просила любая немецкая арена, где мы уже боксировали - во Франкфурте, Гамбурге, Дюссельдорфе или в Гельзенкирхене", - добавил Бенте.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC 40-летний Виталий Кличко будет драться с немецким боксером ливанского происхождения 27-летним Мануэлем Чарром, которого называют «Бриллиантовым мальчиком» не в Киеве, а Москве.

«В Москве у меня много поклонников, буду рад встрече с ними. Мой соперник молод и не знает поражений, так что его нельзя недооценивать», – заявил Виталий

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