Хряк Фунтик вместо зоопарка может попасть на бойню

{1-} Хряк-вещун Фунтик вместо Киевского зоопарка может оказаться на бойне, так как Главное управление экологии и охраны природных ресурсов КГГА всячески саботирует принятие в дар зоопарком предсказателя Евро-2012.

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, сообщает пресс-центр «Форум».

По словам Черняховского, 4 июля владелец Фунтика – режиссёр-постановщик, заслуженный артист Украины Олег Катков – написал заявление на имя председателя КГГА Александра Попова о передаче Фунтика в Киевский зоопарк на бесплатной основе.

В то же время, по словам Черняховского, чиновники Главного управления экологии и охраны природных ресурсов КГГА и лично и. о. начальника ГУ Геннадий Давыдов препятствуют медицинскому освидетельствованию и помещению Фунтика в Киевский зоопарк, тем самым обрекая его на бойню.

«Форум спасения Киева» обращается ко всем неравнодушным людям и общественным организациям с призывом требовать у и. о. начальника Главного управления экологии и охраны природных ресурсов КГГА Геннадия Матвеевича Давыдова по его рабочему телефону 483-35-96 спасения жизни невинного животного.

Общественные активисты убеждены, что помещение символа Евро-2012 в Киевский зоопарк привлечёт дополнительных посетителей, и Фунтик станет там одним из самых примечательных животных.

Как ранее сообщал Главред, за месяц жизни в клетке на территории киевской фан-зоны хряк-вещун Фунтик похудел на 12 кг.

Так, 1 июня он весил 386 кг. Его кормили дважды в день – кашей, крапивой, вареной картошкой, а также измельченной кукурузой и отрубями. На десерт давали яблоки, пирожные и кукурузные хлопья.

«Фунтик за два года своей жизни пересмотрел сотню матчей. На его ферме стоит плазменный телевизор. Когда показывают футбол, Фунтик даже есть перестает. Видит гол – хрюкает, копошится, может свинарник разнести», – говорит охранник хряка, который стоит возле клетки в фан-зоне.

фото: segodnya.ua

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