Мать Оксаны Макар: дочь серьезно относилась к сексу

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На очередном заседании суда по делу Оксаны Макар, завершившемся 5 июля, мать погибшей девушки дала показания о том, что не может даже представить, чтобы Оксана могла заниматься сексом с первыми попавшимися парнями.

Об этом Татьяна Суровицкая рассказала в своих показаниях после перерыва, сообщает ТСН.

Она рассказала, что Оксана была хорошим ребенком и к сексу относилась очень серьезно.

В частности, когда Оксана жила с матерью в Киеве, она два года встречалась с парнем, но даже с ним, своим парнем, по словам Суровицкой, дочка "редко вступала в половые отношения".

Поэтому Татьяне Суровицкой трудно даже представить, что Оксана могла с первым попавшимся парнем, а тем более с тремя добровольно заниматься сексом.

Как ранее писал Главред, вторая часть сегодняшнего судебного заседания, во время которой были зачитаны показания Макар и допрошена ее мать Татьяна Суровицкая, была открытой. В ходе показаний Суровицкая сообщила, что в вечер трагедии Оксану обокрали.

Напомним, во время первой части заседания завершали допрос обвиняемого в изнасиловании и смерти Оксаны Евгения Краснощека. Его попросили рассказать, вступал ли он в половые отношения с девушкой неестественным способом. Он начал это отрицать. А на замечание, что есть доказательства, он ответил: "Значит, я промахнулся".

фото: Новости-N

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