Показания Оксаны Макар: она была пьяна и угрожала насильникам милицией

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На очередном заседании суда по делу Оксаны Макар, завершившемся 5 июля, был зачитан протокол показаний самой Оксаны, которые она перед смертью успела дать в больнице. В показаниях указано, что ее насиловали, невзирая на ее угрозы обратиться в милицию, трое парней.

Девушка рассказала, что в тот трагический для нее вечер 8 марта трое молодых людей обманом заманили ее в квартиру. Они говорили, что там есть еще одна девушка, с которой ее хотят познакомить сообщает ТСН.

"Через неопределенное время я пришла в сознание в очень темной комнате, лежа на диване - от того, что меня кто-то насиловал. Это был кто-то из этих трех ребят. Кто именно это был, я не помню. События помню размыто. Но могу сделать вывод, что насиловали меня все трое парней", - рассказала следователям Макар.

В своих показаниях Оксана рассказала, что в день трагедии отдыхала в кафе «Якитория» с подружками. Примерно в 20.30, по информации Новости-N, она сама поехала в бар «Рыбка», где купила себе «Балтику 9». За другим столиком девушка увидела двоих парней. Она подошла к ним, попросить подкурить сигарету, а парни пригласили ее за свой стол. Один представился Артемом, другой — Богданом. Оксана попросила их купить сок и дала 200 грн, однако ни сока, ни сдачи она не получила.

Девушке налили водки, от которой она захмелела и собралась уходить домой. Парни вызвались проводить ее, однако один из них предложил пойти на квартиру, где якобы находится его девушка, с которой он предлагал Оксане познакомиться. Макар согласилась. Компания отправилась в сторону улицы Дзержинского. Уже в подъезде она услышала, что к парню, которого звали Богдан, Артем обратился по имени Женя.

В квартире никакой девушки не было. Появился третий молодой человек. Вся компания села на кухне и принялись распивать водку. Оксана тоже выпила, но ей стало плохо и она пошла в туалет. Затем девушка собралась домой и хотела оставить номер телефона для дальнейшей встречи.

Девушке стало плохо и она прилегла на кровать, а когда очнулась, ее кто-то насиловал. Кто именно, она не помнит, но точно знает, что насиловали ее трое. Кроме того, по показаниям девушки, она говорила, что заявит на них в милицию.

Затем Оксану начали душить. Дальше память у Макар оборвалась. Когда девушка очнулась, уже была на стройке и сама выбраться не могла, потому начала звать на помощь.

Как ранее писал Главред, в ночь на 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь девушки, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

фото: Новости-N

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