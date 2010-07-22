Табачник все-таки сдался

Министерство образования и науки Украины приняло решение продолжить вступительную кампанию на пять дней – до 5 августа. Об этом «Главреду» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. В сообщении говориться: «Учитывая многочисленные обращения абитуриентов и их родителей, Министерство образования и науки приняло решение продолжить срок вступительной кампании на пять дней. То есть первый этап вступительной кампании – подача абитуриентами документов в высшие учебные заведения – продлен до 5 августа 2010 года».