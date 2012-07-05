Обвиняемые по делу Макар: мы ее не насиловали

5 июля 2012, 18:04

На очередном заседании суда по делу Оксаны Макар, завершившемся 5 июля, обвиняемые Артем Погосян, Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк заявили, что они не насиловали и не били девушку.

По их словам, парни ее «только душили», сообщают Новости-N.

 

Первым выступил Присяжнюк, заявив о том, что в протоколе допущены неточности. Напомним, в показаниях Оксаны Макар, которые она успела дать следователям в больнице, сказано, что она очнулась от того, что ее кто-то насилует, а кто именно — не помнит, а потом заявлено, что насиловали ее все трое. «Я не понимаю этого!» – возмутился Присяжнюк.

После объяснения, он ответил, что вступил в половую связь с девушкой по обоюдному согласию.

В то же время, Погосян вообще отрекся от того, что что-то делал. «Не то, чтобы изнасилования — у меня самого полового контакта с ней не было!», – сказал он строго.

Подсудимые также заявили, что не били девушку. «В моем присутствии ей никто не наносил телесных повреждений, за исключением того момента, когда я ее душил», – спокойно объяснил Краснощек.

Как ранее писал Главред, 5 июля давала показания мать девушки Татьяна Суровицкая. По словам женщины, на шее дочери был след от шнура, а на руках, выше запястья, продольные порезы. Также у Оксаны Макар были на теле кровоподтеки и синяки под и над глазом.

Свидетели, находившиеся в зале суда, сообщают, что, рассказывая о повреждениях и ожогах, которые получила дочь, Татьяна Суровицка расплакалась. Не по себе стало и всем присутствующим в зале.

Напомним, в показаниях девушка заявляла, что душить ее начали после того, как она пригрозила вызвать милицию.

фото: Новости-N

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