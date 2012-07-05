Капитана разбившегося лайнера Costa Concordia выпустили из-под ареста

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Капитана круизного лайнера Costa Concordia, потерпевшего крушение в начале года у берегов Италии, Франческо Скеттино выпустили из-под домашнего ареста, под которым он находился с 17 января.

Об этом сообщил адвокат Бруно Лепоратти, представляющий интересы капитана, сообщает La Repubblica.

По словам адвоката, такое решение приняла судья города Гроссето Валериа Монтесаркио, к которой с соответствующим прошением обратилась сторона защиты. В то же время, согласно постановлению судьи, Скеттино не может покидать город Мета-ди-Сорренто под Неаполем, где находится его дом.

Напомним, круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту находились более 4,2 тысячи человек. Жертвами трагедии стали 30 человек, еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как ранее писал Главред, 17 января Франческо Скеттино был помещен под домашний арест. Прокуратура Гроссето, ведущая расследования обстоятельств трагедии, обвинила Скеттино в преступной халатности, непреднамеренном убийстве людей и оставлении судна в опасности, а также в нанесении экологического ущерба заповедной зоне, где произошла катастрофа.

52-летний Скеттино считается главным обвиняемым по делу о крушении. Помимо него, по делу проходят еще восемь человек, в том числе старпом капитана Чиро Амброзии, а также четыре офицера судна и трое высокопоставленных сотрудников компании-судовладельца Costa Crociere. Некоторым фигурантам предъявлено также обвинение в предоставлении недостоверной информации о ситуации на борту судна представителям официальных властей.

Из попавших в СМИ материалов дела стало известно, что капитан пытался скрыть от командования портовых служб серьезность происшествия и не сообщал точной информации о происходящем. Скеттино не давал сигнала SOS, а распоряжение покинуть судно было дано с более чем часовым опозданием. Прокуратура подозревает, что все это было сделано по распоряжению представителей компании-судовладельца в целях обеспечения выплаты более высокой страховой суммы, что предусмотрено, когда терпящему бедствие судну вовремя не оказывается помощь.

Фото: vesti.ru

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