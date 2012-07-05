Мать рассказала подробности личной жизни Оксаны Макар

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Мать Оксаны Макар во время допроса в суде в четверг, 5 июля, рассказала ряд подробностей из личной жизни ее дочери. Напомним, Татьяну Суровицкую, мать погибшей девушки, допрашивали, как потерпевшую сторону.

Как сообщает издание "Новости-N", много вопросов Суровицкой задали судья, сторона обвинения и адвокаты обвиняемых. В частности, защитник одного из обвиняемых спросил ее о том, как Макар попала в интернат. Суровицкая объяснила, что была осуждена - получила за драку 3 года условно. В этот период ее дочь жила с бабушкой и дедушкой. Затем, по ее словам, бабушка и дедушка разошлись, начались семейные неурядицы, и Оксану пришлось отправить в интернат. Через год Суровицкая забрала дочь.

Также мать много рассказала о личной жизни дочери. В частности, по словам Суровицкой, девушка относилась к матери, как к подруге, и Суровицкая знает даже интимные подробности ее жизни. Так, Оксана Макар, по словам женщины, 2 года прожила с молодым человеком, собиралась замуж за него, но отношения у них не сложились. При этом мать погибшей девушки отметила, что за два года совместной жизни с парнем Оксана переспала с ним "раз десять". "И то! У нее нужно было еще выпросить!" - сказала Суровицкая.



Кроме того, она рассказала в суде, что Макар 3 года занималась боксом и могла за себя постоять. Девушка также закончила парикмахерские курсы.

"Мы ее не насиловали": показания обвиняемых по делу Оксаны Макар

До трагедии Суровицкая видела дочь 25 января, когда та приезжала к ней в Киев. На 8 марта Оксана тоже должна была приехать к ней, но затем позвонила и сказала, что отметит праздник и после этого приедет к матери.

Напомним, во время допроса в суде мать Оксаны Макар также рассказала, что ее дочь был не только изнасилована и сожжена, а еще и обворована. В частности, по словам женщины, у Макар похитили 200 гривен и золотые украшения.

В то же время, обвиняемые по делу Артем Погосян, Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк заявили, что они не насиловали и не били девушку, а "только душили" ее.

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Напомним, трагедия с Оксаной Макар произошла в ночь на 9 марта в Николаеве. Погосян, Краснощек и Присяжнюк изнасиловали ее, а потом пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь девушки, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

фото: Новости-N

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