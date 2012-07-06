ФИФА одобрила введение системы фиксации голов на линии ворот

{1-}5 июля, ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций на специальном собрании в Цюрихе во главе с Джозефом Блаттером одобрили внедрение системы автоматической фиксации голов на линии ворот, сообщает Коммерсантъ -Украина со ссылкой на CNN.
Такое решение было продиктовано завершением девятимесячного эксперимента, который начался в августе 2011 года. Система будет протестирована во время Клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре в Японии, а также во время Африканского кубка наций в 2013 и Чемпионата мира в 2014 в Бразилии.
Две системы, разработанные технологическими компаниями GoalRef и Hawk-Eye, были одобрены после двухфазного тестирования FIFA.
Кроме того, ФИФА утвердила использование пяти арбитров во время футбольных матчей.
Система автоматического определения голов разработана для того, чтобы точнее определять взятие ворот и избегать судейских ошибок. Как это произошло на Евро-2012 в матче группового этапа между сборными Англии и Украины. Тогда арбитры не заметили гол после удара Марко Девича, в результате чего разгорелся скандал.
Фото: официальный сайт ФИФА
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