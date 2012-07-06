ФИФА одобрила введение системы фиксации голов на линии ворот

{1-}5 июля, ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций на специальном собрании в Цюрихе во главе с Джозефом Блаттером одобрили внедрение системы автоматической фиксации голов на линии ворот, сообщает Коммерсантъ -Украина со ссылкой на CNN.

Такое решение было продиктовано завершением девятимесячного эксперимента, который начался в августе 2011 года. Система будет протестирована во время Клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре в Японии, а также во время Африканского кубка наций в 2013 и Чемпионата мира в 2014 в Бразилии.

Две системы, разработанные технологическими компаниями GoalRef и Hawk-Eye, были одобрены после двухфазного тестирования FIFA.

Кроме того, ФИФА утвердила использование пяти арбитров во время футбольных матчей.

Система автоматического определения голов разработана для того, чтобы точнее определять взятие ворот и избегать судейских ошибок. Как это произошло на Евро-2012 в матче группового этапа между сборными Англии и Украины. Тогда арбитры не заметили гол после удара Марко Девича, в результате чего разгорелся скандал.

Фото: официальный сайт ФИФА

Новости по теме:

После Евро-2012 Украина вернулась в ТОП-50 рейтинга ФИФА



Триумф Испании: фото и видеообзор финала Евро-2012



Президент ФИФА потребовал ввести электронную систему фиксации голов



Президент ФИФА предложил отменить послематчевые пенальти



Судья не засчитывает гол Украины и дает горчичник Тимощуку

