Розинская полетела за границу венчаться с Мельниченко

{1-}Телеведущая Наталья Розинская полетела за границу, чтобы обвенчаться со скандальным экс-майором Николаем Мельниченко.

По словам ее адвоката Иван Боднарук обряд венчания пройдет в христианской церкви, сейчас идут последние приготовления. Где именно это произойдет, он не уточнил, пишет Сегодня.

"Наталья купила себе белое, длинное платье без декольте. Сказала, что будет выглядеть достойно. Встречал ее экс-майор Мельниченко у трапа с большим букетом цветов", - отметил Боднарук.

По его словам, Розинская обеспокоена, что после свадьбы Мельниченко не отпустит ее назад в Украину и даже заберет паспорт.

"Она перед вылетом позвонила мне для юридической консультации. Сказала, что будущий муж не хочет ее отпускать в Украину из-за всех ее проблем и даже может забрать паспорт. Она узнавала, что ей нужно будет делать, чтобы вернуться на родину", - сказал адвокат.

Напомним, в мае на Розинскую напали неизвестные в подъезде ее собственного дома. Журналистка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб почек. Незадолго до этого Розинская оказалась в центре другого скандала.

По ее словам, 2 мая в центре Киева ее пытались задержать сразу пятеро гаишников, угрожая пистолетами. Правоохранители утверждают, что Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена. Кроме того, она нецензурно ругалась и оскорбляла инспекторов. На нее было составлено четыре админпротокола, и из-за инцидента она была уволена с работы.

Фото: e-motion.tochka.net

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