Сирийцы чуть не расстреляли украинку по дороге домой

6 июля 2012, 09:25

{1-}Украинцы массово бегут из охваченной гражданской войной Сирии. Иногда им приходится буквально под дулами автоматов выбираться из городов, которые контролируют повстанцы, пишет Сегодня.

5 июля, в Украину удалось вернуться одесситке Наталье Полищук, с тремя детьми, которым по 7, 9 и 11 лет. Женщина три раза пыталась вырваться из страны. Она чудом осталась жива после того, как ее с детьми захватили повстанцы.

Сразу женщине не удалось выехать из города. Первая попытка едва не закончилась трагедией. Она взяла такси, а по пути водитель подобрал двоих солдат, переодетых в гражданское. Когда они проезжали КПП боевиков, повстанцы узнали, что в машине едут военные. Боевики наставили оружие на Наталью, и угрожая ей и детям расправой, требовали, чтобы она рассказала, какое отношение имеет к солдатам. Боевики сказали, что расстреляют Наталью, если выяснится, что украинка помогала солдатам бежать. Каким-то чудом Наталье удалось доказать свою непричастность к военным и остаться живой. Но семью не выпустили и вернули в Дейр-эз-Зор.

«Наталье (по нашим данным, с третьей попытки. – ред..) все же удалось благополучно добраться до Дамаска, и мы ее переправили в Украину, – рассказал консул Украины в Сирии Евгений Игнатовский.

«К сожалению, мы не можем обеспечить безопасность украинцам по дороге в Дамаск. Мы обращались с этим вопросом к сирийским властям, но проблема в том, что они им не подконтрольны некоторые города и районы».

По его словам, в последнее время в посольство все чаще стали обращаться украинцы, чтобы им помогли выехать из страны – конфликт ожесточается.

«Только с начала года мы вывезли 115 людей, еще 20 скоро переправим в Украину. По нашим данным, в стране остается еще около двух тысяч наших граждан», – сказал Игнатовский.

Как сообщалось, в марте 2011 года сирийская оппозиция начала вооруженное сопротивление властям, требуя отставки президента Башара Асада. Повстанцам удалось захватить ряд населенных пунктов, которые они до сих пор удерживают. Весной этого года конфликт разгорелся с большей силой, перестрелки ведутся каждый день.

Фото: operkor.net

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