Twitter заговорил на украинском языке

{1-}Интерфейс Twitter стал доступен на украинском языке, сообщает Зеркало недели.

Украинский язык стал 29-й языковой локализацией микроблогинговой платформы.

Пока перевод нельзя назвать идеальным, однако в ближайшее время проблемы будут решены. Стоит заметить, что перевод Twitter осуществляется силами онлайн-сообщества.

Любой желающий может присоединиться к этому процессу в Центре перевода. Пользователи предлагают свои варианты перевода в рамках выбранной языковой локализации.

Ранее Главред также сообщал, что вынесенный 11 октября 2011 года приговор бывшему украинскому премьер-министру Юлии Тимошенко стал одной из самых обсуждаемых тем на сервисе микроблогов Twitter.

Сегодня словосочетание «Юлию Тимошенко» (именно в такой форме) занимало четвертую строчку в топе мировых трендов твиттера. Свои «твиты» о Тимошенко микроблогеры также снабжают хэштегами #Tymoshenko и #Тимошенко.

Фото: vbond.kiev.ua

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