В выходные украинцев ждет жара до + 36

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7 июля в Киеве и области сохранится жаркая погода, без существенных осадков, сообщает УкрГидрометцентр.

Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+33. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В северных областях без существенных осадков. Температура ночью +18…+19 градусов, днем +29…+33. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +19…+24 °, днем +28…+33. Ветер северо-восточный, юго-восточный, северо-западный, +5…+10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +19…+21, днем +28…+33 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В западных областях без осадков, лишь в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-20 градусов, днем +29…+36, в Карпатах ночью +16…+18, днем +24…+28. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью +19…+20 градусов, днем +30…+33. Ветер северо-восточный, +5…+10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

фото: kport.info

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