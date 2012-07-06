ФБР отключит от Интернета сотни тысяч компьютеров в мире

{1-}9 июля, сотни тысяч пользователей сети Интернет во всем мире могут потерять доступ в Сеть в связи с тем, что Федеральное бюро расследований США отключит от сети временные DNS-серверы, обслуживающие компьютеры с трояном DNS Changer.

Все компьютеры, которые все еще используют эти серверы, будут заблокированы и не смогут подключиться к Интернету, пока их компьютеры не будут очищены от вируса DNSChanger, сообщает CBC News.



Более четырех миллионов пользователей в 100 странах пострадали от вируса DNSChanger, который заражал компьютеры до ноября 2011 года. Троян DNS Changer заразил по меньшей мере 500 тысяч ПК в США. В ноябре 2011 года их число снизилось до 275 тысяч. Зараженными оказались компьютеры NASA, учебных заведений, крупных компаний и частных лиц.



Троян, попадая на ПК, помогал злоумышленникам перехватывать DNS-запросы, поступающие от зараженных компьютеров, и перенаправлять пользователей на поддельные сайты. С помощью этой схемы преступники узнавали данные кредитных карт пользователей, показывали рекламу и продавали фальшивые антивирусы. За количество просмотров рекламной информации на этих ресурсах хакеры незаконно заработали около $14 млн.



Международное расследование длилось 2 года, после его окончания ФБР провела операцию Operation Ghostclick, в ходе которой удалось закрыть сеть поддельных DNS-серверов.



Тогда были задержаны шесть подозреваемых – граждан Эстонии. Когда группа была ликвидирована, ФБР в качестве временного решения заменила фальшивые DNS на «чистые» серверы, чтобы избежать немедленного отключения от Интернета зараженных компьютеров, и дать время пользователям на то, чтобы очистить файлы от вируса.



ФБР создало специальный сайт www.dcwg.org, на который могут зайти пользователи Интернета для того, чтобы проверить свои компьютеры на наличие вируса.



Кроме того, любой пользователь может проверить, присутствует ли вирус DNSChanger в системе – это можно узнать на сайтах dnschanger.eu или DNS-ok.us.

фото: mignews.com.ua

Новости по теме:

Обнаружен пасхальный троян, ворующий деньги с интернет-счетов



Хакеры атаковали сайты оппозиционных СМИ России



Хакеры взломали государственные сайты Китая



Хакеры заблокировали сайт британского МВД

