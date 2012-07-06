Военные пытались утопить ракетные комплексы на сумму более 680 тысяч

{1-}На Ривненщине военные "с целью сокрыть излишки оружия путем утопления в противопожарном водоеме пытались уничтожить противотанковые ракетные комплексы "Фагот" и "Метис" в количестве 8 единиц общей стоимостью более 680 тыс. грн".

Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении трех военнослужащих и начальника хранилища одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия указанное оружие изъято и возвращено в воинскую часть. Досудебное следствие по делу продолжается.

Напомним, в июне в Одесской области произошло очередное ЧП - во время загрузки военные упустили три зенитных ракеты С-300. Подъемный кран не выдержал нагрузки и контейнер, в котором находилось оружие, упал с высоты четырех метров.

«Повреждены три ракеты, остаточная стоимость их составляет за одну единицу полмиллиона гривен. Воздушным командованием «Юг» назначена служебная проверка, и по ее результатам специалисты дадут заключение, в результате их падения возможна ли была детонация и взрыв их или нет, и после того прокуратурой будет принято правовое решение», - сказал военный прокурор Южного региона Игорь Папуша.

Фото donbass.ua

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