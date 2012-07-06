Стало известно, сколько заплатят Томпсону за бой с Кличко

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Американец Тони Томпсон получит за бой с Владимиром Кличко гонорар в размере 800 тысяч долларов. Это на 10% меньше, чем указано в правилах IBF.

По правилам IBF (Международной боксерской федерации), гонорары боксеров в обязательных защитах распределяются в пропорции 75% (чемпион) на 25% (претендент), напоминает blik.ua.

Однако на этот раз по настоянию компании братьев Кличко и согласия IBF и команды Томпсона гонорары боксеров будут распределены в пропорции 85% на 15%.

"Тони не волнует распределение гонораров. Все, что его интересует - это сам бой. Люди до сих пор недооценивают его. Я уверен, что Тони станет чемпионом мира", – заявил промоутер Томпсона Дэн Гусен.

Как ранее писал Главред, бой Кличко–Томпсон состоится в эту субботу, 7 июля, в швейцарском Берне.

фото: Sport.ua

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