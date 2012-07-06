Капитан разбившегося Costa Concordia: мной управляла "рука Бога"

6 июля 2012, 13:25

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Франческо Скеттино, капитан круизного лайнера Costa Concordia, потерпевшего в начале года у берегов Италии крушение, в результате которого погибли 30 человек, заявил, что трагедия могла быть еще ужаснее, если бы не управлявшая им "рука Бога"

Это заявление Скеттино сделал вскоре после того, как итальянский суд выпустил его из-под домашнего ареста, под которым он находился с 17 января, оставив однако под подпиской о невыезде из его родного города Мета-ди-Сорренто, к югу от Неаполя пишет The Daily Telegraph.

По словам капитана, акцент нужно делать не на том, сколько человек погибло, а на том, сколько он спас благодаря своей интуиции и быстрой реакции.

"Если бы я продолжил путь, то нос корабля ударился бы о камни. Вот это было бы массовым убийством, – написал он в письме к своим адвокатам. – Вне всякого сомнения, моей головы коснулась рука Бога".

По его словам, было "чистой случайностью", что он увидел белую линию прибоя по левому борту корабля, когда тот ударился о скалу, и "исключительно инстинктивно" сумел направить судно вправо.

"Есть те, кто говорит, что причиной столкновения стало то, что я страдал от галлюцинаций, - добавил он. - Какие еще галлюцинации?! Сработали мои инстинкты, навыки, знание моря и резкая смена курса". "Я создал оптимальные условия для спасения всех, независимо от того, как разворачивались события", – резюмировал капитан.

Как ранее писал Главред, круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту находились более 4,2 тысячи человек. Жертвами трагедии стали 30 человек, еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

17 января Франческо Скеттино был помещен под домашний арест. Прокуратура Гроссето, ведущая расследования обстоятельств трагедии, обвинила Скеттино в преступной халатности, непреднамеренном убийстве людей и оставлении судна в опасности, а также в нанесении экологического ущерба заповедной зоне, где произошла катастрофа.

52-летний Скеттино считается главным обвиняемым по делу о крушении. Помимо него по делу проходят еще восемь человек, в том числе старпом капитана Чиро Амброзии, а также четыре офицера судна и трое высокопоставленных сотрудников компании-судовладельца Costa Crociere. Некоторым фигурантам предъявлено также обвинение в предоставлении недостоверной информации о ситуации на борту судна представителям официальных властей.

Фото: vesti.ru

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