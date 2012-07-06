Хряка-вещуна Фунтика засунули в ведро и тянули из фан-зоны за хвост

{1-}Главного вещуна Украины символа Евро-2012 хряка Фунтика вывезли из киевской фан-зоны в неизвестном направлении. Прохожие сняли на свои мобильные телефоны, как его загружали в машину: тянули за хвост, надевали на голову металлический предмет, похожий на ведро, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, между клеткой и машиной Фунтик чуть не упал на асфальт.

В пресс-службе КГГА заявили, что сейчас Фунтик в безопасности и ему ничто не угрожает. В Киевской администрации пояснили, что хряка-прорицателя увезли на дачу главного режиссера киевской фан-зоны и он будет находиться там, пока будет решен вопрос о его переселении в Киевский зоопарк.

Хозяин попросил дать Фунтику несколько дней отдохнуть, ведь, находясь в период Евро-2012 длительное время в фан-зоне, он испытал стресса.

Как сообщалось, кнур Фунтик живет в селе, в 20 километрах от Киева. Его возраст - 2 года, вес - 380 килограммов. Любимая еда: кукурузные палочки, бананы, яблоки и пирожные.

Напомним, ранее сообщалось, что хряк-вещун Фунтик вместо Киевского зоопарка может оказаться на бойне, так как Главное управление экологии и охраны природных ресурсов КГГА всячески саботирует принятие в дар зоопарком предсказателя Евро-2012.

фото: tsn.ua

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