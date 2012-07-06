На Евро-2012 журналисты установили пивной рекорд

Спортивные журналисты на Евро-2012 установили рекорд по выпиванию пива. Бесплатное охлажденное пиво от одного из футбольных спонсоров было выпито ими за считанные минуты: производитель явно не ожидал такого ажиотажа, надеясь, что запаса напитка хватит на все 90 минут игры.

Набросившиеся на алкоголь представители СМИ могли бы поставить мировой рекорд по опустошению холодильников, отмечает журналист The Daily Mail.

На видео, которое уже стало хитом в Интернете, видно, как десятки рук тянутся к охлажденным бутылкам, а мужчины толкаются у узкой двери холодильника.

Первым в кадр попал мужчина, открывший дверцу холодильника и пригласивший к нему жаждущих корреспондентов. Тем повторного приглашения не потребовалось. Энергично, хотя и без лишней давки, представители СМИ вытаскивали с полок сразу по несколько бутылок бесплатного пива. Стоит ли удивляться, что холодильник так быстро опустел.

На стоящий рядом такой же холодильник, журналисты внимания не обратили, видимо, удовольствовавшись уже припасенным или просто не имея возможности унести больше. Не хватило пива только одному молодому журналисту. Юноша, уже поплатившийся за свою скромность местом у первого холодильника, предпринял робкую попытку добыть себе пива во втором. Но дверь не поддалась, и смущенный представитель СМИ ушел восвояси.

Примечательно, что спустя секунду молодая барышня с легкостью открыла ту же самую дверь и достала бутылочку пива. Насколько быстро после этого был опустошен второй холодильник, не говорится.

Напомним, в течение трех недель работы официальной фан-зоны Евро в Киеве посетили более 1 млн 350 тыс. человек, а после финала этот показатель превысит 1,5 млн.

За это время в киевской фан-зоне было выпито 500 тысяч литров пива и съедено 100 тысяч хот-догов, а каждый пятый болельщик изобразил на своем лице символику любимой команды.

Фото: dailymail.co.uk видео: youtube.com

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