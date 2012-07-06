В Одессе в ужасном ДТП разбился сын мэра

В четверг, 5 июля, в Одессе произошло новое резонансное ДТП, в которое попал сын мэра города Южный – 30-летний Максим Новацкий. Управляя мотоциклом Suzuki, он врезался во внедорожник Nissan Kashkai.

Сейчас парень находится в одной из частных клиник Одессы и ему нужна кровь для переливания, сообщает «Думская».

Трагедия произошла в 21:40 на перекрестке Большой Арнаутской и Екатерининской, когда внедорожник столкнулся с мотоциклрм, за рулем которого находился Новацкий, являющийся сотрудником прокуратуры Одесской области.

52-летняя водитель «Ниссана» не пострадала.

Очевидцы аварии утверждают, что оба транспортных средства двигались на желтый сигнал светофора. В облГАИ говорят, что сейчас ведется следствие по данному ДТП.

«В любом случае — желтый сигнал светофора не предполагает движение. Он означает «приготовиться», а значит, все участники дорожного движения должны, будь то пешеходы или транспортные средства, должны остановиться», — рассказала сотрудник пресс-службы облГАИ Елена Яковчук.

На опубликованном в Сети видео видно, что именно мотоциклист врезался в заднюю часть «Ниссана», от чего автомобиль развернуло, а парня выбросило из седла на проезжую часть.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 июня в ДТП в Одессе попал участник команды КВН «Одесские джентльмены» Владимир Супрун, которого прямо на пешеходном переходе сбила блондинка на белом «Мерседесе».

фото, видео: moto.kiev.ua, dumskaya.net, youtube.com

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