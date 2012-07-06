Убийце полковника Буданова предъявлено обвинение

{1-} В пятницу, 6 июля, следствие предъявило окончательное обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце экс-полковника Юрия Буданова (на фото). Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы обвиняемого Сулейманова.

«Сегодня следствие предъявило Сулейманову окончательное обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия», - сказал он ИТАР-ТАСС.

По словам Мусаева, защита ожидает, что в ближайшее время следователь объявит об окончании предварительного расследования. Сулейманов свой вины не признает.

По данным следствия, в апреле прошлого года Сулейманов, уроженец Чечни, 1970 года рождения, вступил с неустановленным лицом в сговор, направленный на убийство Буданова. Они разработали преступный план, наблюдали за Будановым. Сулейманов приобрел автомобиль «Митсубиси Лансер». Позднее он совершил убийство Буданова.

Ранее «Главред» сообщал, что 47-летний Буданов был застрелен в центре Москвы 10 июня 2011 года, около 12.00, когда выходил из нотариальной конторы, расположенной во дворе дома на Комсомольском проспекте. Неизвестный произвел четыре выстрела из пистолета ему в голову. Машина "Мицубиси Лансер" белого цвета, на которой скрылся убийца вместе с водителем, была найдена полусожженной в близлежащем районе - на улице Доватора, в ней был найден пистолет с глушителем, из которого, по всей вероятности, и было совершено убийство.

Как установило следствие, преступников было двое. Один ждал в машине, другой в упор несколько раз выстрелил в Буданова, убийца был одет в военную форму.

По одной из основных версий, Юрий Буданов мог быть застрелен на почве личной мести.

Буданов в 2003 году был осужден к 10 годам лишения свободы по обвинению в похищении и убийстве в марте 2000 года чеченской девушки Эльзы Кунгаевой в селении Танги-Чу. Северо-Кавказский окружной военный суд также лишил его воинского звания полковника и госнаград. Суд четырежды отклонял его ходатайства об условно-досрочном освобождении. На пятый раз - 24 декабря 2008 года - Димитровградский городской суд удовлетворил прошение Буданова об условно- досрочном освобождении. 15 января 2009 года управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ульяновской области официально подтвердило, что Буданов покинул колонию. Тогда же в Чечне заявили, что будут добиваться привлечения его к уголовной ответственности за другие преступления, совершенные в ходе его участия в проведении контртеррористической операции.

фото, видео: 2002.novayagazeta.ru newstube.ru

Новости по теме:

Экспертиза подтвердила личность предполагаемого убийцы Юрия Буданова

Следствие назвало мотив убийства Буданова (ВИДЕО)

Убийц Буданова могло быть трое (ВИДЕО)

Арестован подозреваемый в убийстве полковника Буданова (ВИДЕО

В Москве убит бывший полковник Буданов (ФОТО)