Табачник ездит на "Мерседесе" с номерами Верховной Рады

6 июля 2012, 16:50

{1-} Министр образования Дмитрий Табачник продолжает пользоваться неприкосновенными для ГАИ номерами Верховной Рады, хотя утратил мандат депутата два года назад.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные журналистом возле Администрации Президента во вторник, 3 июля, сообщает «Украинская правда».

На снимках помощник открывает Табачнику заднюю дверцу, и он садится в автомобиль «Мерседес» самого дорогого S-класса, государственный номер АА 1028 ВР.

В ответе аппарата ВР изданию сообщили, что «органами ГАИ в установленном порядке закреплен регистрационный номерной знак АА 1028 ВР за автомобилем бывшего народного депутата Украины шестого созыва Табачника Дмитрия Владимировича».

Как известно, действующие депутаты имеют возможность оформить номерные знаки серии ВР через аппарат Верховной Рады, после чего такие машины становятся практически неприкосновенными для сотрудников ГАИ.

Табачник сложил полномочия депутата еще в марте 2010 года.

   

Ранее «Главред» сообщал, что 4 июля Украинского дома нардеп-бютовец Валерий Бабенко ударил кулаком в лицо сотрудника ГАИ. Старший лейтенант милиции предъявил служебное удостоверение, представился и объяснил депутату, что его автомобиль нужно переставить в другое место, так как именно здесь парковка запрещена ПДД. В это время молодой человек, который управлял автомобилем  (сын нардепа – Ред.), начал кричать, что его работники милиции истязали и применяли физическую силу. После этого Бабенко, без каких-либо объяснений, ударил кулаком гаишника в лицо.

видео: pravda.com.ua

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