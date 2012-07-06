В драках под Украинским домом пострадали почти 30 милиционеров

В Киеве, во время драк, которые происходили под зданием Украинского дома между защитниками украинского языка и правоохранителями, пострадали почти 30 сотрудников милиции.

За помощью к медикам обратились 25 бойцов "Беркута" и 2 ГАИшника, сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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«Все они пострадали в результате столкновений с участниками акции протеста, когда отдельные митингующие применяли физическую силу и неустановленное химическое вещество из аэрозольного баллончика в милицию», - сказано в сообщении.

Драка из-за туалета возле Украинского дома: фото

По словам правоохранителей, у милиционеров врачи диагностировали многочисленные травмы разной степени тяжести: ушибы, ссадины, травмы глаз, сотрясения головного мозга, интоксикационный синдром, химические ожоги.

Сейчас на больничных койках все еще находится 15 человек, один из них - в госпитале МВД, двое выписаны на амбулаторное лечение.

Ранее «Главред» сообщал о 10 бойцах «Беркута», пострадавших во время столкновений под Украинским домом, одном полковнике ГАИ, которому микроавтобус переехал ногу, и еще оном гаишнике, избитом нардепом-бютовецм.

Фото, видео: УНИАН, youtube.com

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