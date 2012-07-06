Кличко взвесился с Томпсоном: украинец на 2 кг тяжелее

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В пятницу, 6 июля, вечером в швейцарском Берне завершилась процедура официального взвешивания участников боксерского поединка между абсолютным чемпионом Владимиром Кличко и претендентом американцем Тони Томпсоном, сообщает «Сегодня».

Чемпион завесил 113 кг, претендент оказался на 2 кг легче, весы под Томпсоном зафиксировали вес в 111 кг

Напомним, что боксеры уже встречались ранее - в 2008 году Владимир одержал тяжелую победу нокаутом в 11 раунде. Тогда вес Владимира был 109,3 кг, Томпсона - 112,3 кг.

Ранее «Главред» сообщал, что Томпсон получит за бой с Кличко-младшим гонорар в размере 800 тыс. долл. Это на 10% меньше, чем указано в правилах IBF. По правилам IBF (Международной боксерской федерации), гонорары боксеров в обязательных защитах распределяются в пропорции 75% (чемпион) на 25% (претендент).

Однако на этот раз по настоянию компании братьев Кличко и согласия IBF и команды Томпсона гонорары боксеров будут распределены в пропорции 85% на 15%.

Напомним, что бой Кличко - Томпсон состоится 7 июля, начало – ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.

фото: пресс-служба братьев Кличко

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