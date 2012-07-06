Соперник Кличко показал зрителям fuck

{1-} Во время официальной церемонии взвешивания, которая прошла в швейцарском Берне накануне боксерского поединка между между абсолютным чемпионом Владимиром Кличко и претендентом на пояс американцем Тони Томпсоном, соперник украинца по прозвищу «Тигр» не выдержал психологического давления со стороны зрителей и показал им средний палец.

Так он во время дуэли взглядов отреагировал на выкрики из зала: «Тони, ты проигрываешь!», сообщает ТСН.

«Я не нервничаю, я просто устал слышать, что у меня не будет шанса на победу. Я пришел сюда не как очередная жертва Владимира. Я собираюсь выиграть чемпионский пояс. Я очень серьезно настроен», - сказал Томпсон в интервью RTL.

Как Кличко взвешивался перед боем с Томпсоном: СМОТРИТЕ ФОТО

Кличко-младший, в свою очередь, был шокирован поступком соперника: «Честно говоря, я не ожидал такого. Он, как правило, довольно скромный и тихий».

Ранее «Главред» сообщал, что 6 июля завершилась процедура официального взвешивания участников боксерского поединка. Украинский чемпион завесил 113 кг, претендент оказался на 2 кг легче, весы под Томпсоном зафиксировали вес в 111 кг

Напомним, что боксеры уже встречались ранее - в 2008 году Владимир одержал тяжелую победу нокаутом в 11 раунде. Тогда вес Владимира был 109,3 кг, Томпсона - 112,3 кг.

Также напомним, что Томпсон получит за бой с Кличко-младшим гонорар в размере 800 тыс. долл. Это на 10% меньше, чем указано в правилах IBF. По правилам IBF (Международной боксерской федерации), гонорары боксеров в обязательных защитах распределяются в пропорции 75% (чемпион) на 25% (претендент).

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Однако на этот раз по настоянию компании братьев Кличко и согласия IBF и команды Томпсона гонорары боксеров будут распределены в пропорции 85% на 15%.

Бой Кличко - Томпсон состоится 7 июля, начало – ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.

фото, видео: youtube.com

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