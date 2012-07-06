Американский пилот под песню Мадонны расстрелял афганцев

В Сети появилось видео, как пилот ВВС США, сидящий за штурвалом вертолета, ракетами расстрелял афганского фермера. В момент, когда крестьянина разорвало на куски, летчик исполнил часть известной песни Дональда Маклина: «Bye Bye Ms. American Pie», более известной в исполнении Мадонны.

Издание The Daily Mail полагает, что видео было сделано с вертолета AH64 Apache 101-й воздушно-десантной дивизии, сообщает NEWSru .

Согласно подписи, которую оставил выложивший видео пользователь, жертвой стал обычный афганский фермер, занимавшийся посадкой мака. В момент выстрела ( 1 мин. 35 сек) он шел по проселочной дороге. На записи видно, как две фигуры бросились в разные стороны после взрыва.

Подразделение, в котором служит пилот указанного вертолета, участвовало в сражениях во Второй мировой войне и войне во Вьетнаме. Военнослужащие этого подразделения славились доблестью и отвагой.

Ранее «Главред» сообщал, что это далеко не первый, когда американские военнослужащие компрометируют себя в горячих точках. В апреле были опубликованы видеозаписи о войне в Ираке, на которых видно, как бойцы с бронетранспортера обстреливают из автоматов прохожих на улицах Багдада, как таранят легковые автомобили и сбивают на обочине женщину.

В начале июня американская пресса опубликовала откровенное письмо американского солдата, захваченного талибами в Афганистане: он признался, что ему стыдно быть американцем.

фото, видео: dailymail.co.uk

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