К Тимошенко вновь приедет доктор Хармс

{1-} Врач-невролог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс планирует в третий раз посетить украинского экс-премьера Юлию Тимошенко в харьковской ЦКБ №5 «Укрзалізниці».

Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Шарите Штефани Винде сообщает Укринформ.

«Профессор Хармс в воскресенье, 8 июля, вновь поедет в Украину к Тимошенко», - сказала она. По словам пресс-секретаря, медик планирует пробыть в Харькове до 11 июля.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко отбывает семилетний срок в Качановской колонии в Харькове за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией.

С 9 мая 2012 года она находится на лечении в больнице «Укрзалізниці». Процедуры осуществляются по установкам врачей берлинской клиники «Шарите», которые время от времени по очереди наведываются к пациентке.

Руководствуясь заключениями председателя правления «Шарите» Карла Макса Айнхойпля, 25 июня Тимошенко отказалась принимать участие в судебном процессе по делу ЕЭСУ, а также от судебно-медицинской экспертизы, назначенной позднее харьковским судом. Судебное заседание было перенесено на 10 июля.

фото: mediaport.ua

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