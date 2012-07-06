В Беларуси в ДТП погибли трое украинцев

В течение суток пятницы, 6 июля, в Беларуси произошли две ужасные аварии, жертвами которых с тали трое граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь.

Так, в ночь на 6 июля на 36-м километре внешнего кольца Минской кольцевой автодороги микроавтобус «Мерседес» врезался в грузовик МАЗ, принадлежащий Минскавтодору. Микроавтобус следовал из Санкт-Петербурга в Украину. Спасатели достали из микроавтобуса 22-летнего водителя, двух его пассажиров и погибшего гражданина Украины.

«Девять пассажиров самостоятельно покинули микроавтобус. Все пассажиры и водитель с различными травмами доставлены в минские клиники», – сообщили в МЧС.

Позже, уже утром 6-го июля утром на 136 км автодороги М-1 (Брест — Минск — граница РФ) столкнулись грузовой автомобиль и легковушка с украинскими номерами.

В результате аварии погибли двое граждан Украины, еще двоих спасателям пришлось доставать с помощью гидравлических инструментов.

Ранее «Главред» сообщал, что двое гражданин Украины, жителей Ровенской области погибли в ДТП в Псковской области России.

фото: 112.by

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