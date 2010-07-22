Сербия не собирается подчиняться суду ООН

Сербия не изменит свою политику в отношении Косова, несмотря на решение Международного суда ООН, согласно которому одностороннее провозглашение независимости региона в 2008 году не нарушает международное право, сообщает Би-Би-Си. «Мы не видим никаких причин, почему мы должны менять нашу позицию по Косово по итогам этого узкого судебного решения», - сообщил глава МИД Сербии Вук Йеремеич агентству «Рейтер». По его словам, приоритетом для страны останется сохранение суверенитета и территориальной целостности. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косова. По его словам, правительство страны подумает о том, что будет делать в сложившейся ситуации. Решение судей, принятое 10 голосами против четырех, не является юридически обязывающим, но оно представляет собой платформу для нынешних властей Косова, добивающихся повсеместного признания независимости.